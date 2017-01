Vážení čtenáři,



podzim je časem často obdobím pocuchaných nervů a depresí. Minuly se dny rozzářené letní pohodou, přichází sychravo a pak nehostinná, nekonečná zima.



S odchodem léta se velmi nemile srovnáváme, na naší psychice se toto projeví u někoho depresivními stavy a pesimismem, u někoho podrážděností.

Podzim je ročním obdobím, kdy se celkově zklidňujeme, naše energie je zkultivovaná, aktivity se většinou samy začnou ubírat duchovním směrem. Toto období je nejvhodnější ke studiu, nejvíce se daří duševní práci, více toužíme po tom chodit do divadla, na koncerty, číst kvalitní literaturu, vzdělávat se, filozofovat, přemýšlíme o životě spíše z nadhledu. Náš organismus přestává plýtvat energií, ale začíná si ji šetřit, schraňovat vitaminy, minerály atd. aby měl všeho na blížící se zimu dostatek.

Atmosféra podzimu napovídá, že je zapotřebí obrátit se k sobě. To však neznamená, že se uzavřeme do sebe a nebudeme nic dělat. Pojďte tedy s námi do Vaší – naší knihovny. Možná se Vám zvedne nálada u některé z knih, které Vám naši zaměstnanci rádi nabídnou na všech střediscích Regionální knihovny Karviná. Tyto patří mezi nejčtenější.

Naši hitparádu začnu nabídkou fenomenálního autora kriminálních příběhů – Dominikem Dánem. Jeho kniha Rudý kapitán je průřezem vyšetřováním Krauze a Burgera, kteří pátrají po vrahovi kostelníka kostela sv. Barbory. V jejich pátrání stojí v cestě nelibost vysokých i církevních míst.

Spi sladce je příběhem Olivie Brookesové, která ohlásí na policii, že se její manžel nevrátil s dětmi domů, obává se, že už je možná nikdy neuvidí. Má důvod obávat se nejhoršího. Nejde o první tragédii, která Olivii v životě potkala. Nyní po dvou letech musí detektiv Tom ouglas v této rodině vyšetřovat znovu, tentokrát je to však Olivia, kdo se pohřešuje. Autorkou tohoto napínavého thrilleru je Rachel Abbottová.

Dvanáct žen, dvanáct osudů propojených v jednom románu Bábovky. Jde o popis života mnoha žen ve vypjatých životních situacích. Jsou plné ironie, humoru, bolesti, napětí, nenávisti a lásky. Kde se emotivní příběhy vzájemně prolínají, jeden vede ke druhému, k celé řadě zajímavých rozuzlení a potom nerušeně pokračují dál, někdy šťastně, někdy ne, takový už je život. Knihu napsala Radka Třeštíková.

Kafe a cigárko. Název útlé knížky Marie Doležalové. Co o knize říct? Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu fenomén, který se pro spoustu čtenářů stane čtvrteční drogou? Musíte být vtipná, inteligentní a psát tak dobře, že vaše články vyhledávají i lidé, kteří se o blogy ani příběhy z hereckého zákulisí obvykle nezajímají. A hlavně - musíte umět shodit sama sebe a dělat to s takovým šarmem a grácií, že všechny vaše chyby a trapasy budou čtenáři milovat.

Přeji Vám všem nejen tajemný podzim, který můžete strávit ochráněni před plískanicemi podzimu v teple a útulnosti našich čítáren, ale zároveň přeji úspěšný závěr roku se všemi přípravami na slavné vánoční dny a končící se rok 2016. Vše se opakuje, podzim vystřídá zimu, zima jaro, jaro léto….. Je jen na nás, jak si s těmi změnami poradíme.

{yko}

Ukázat / Přidat názory k tomuto článku (počet názorů:0)



Časopis Sova , jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .

Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz